Dunkerque : deux plongeurs portés disparus alors qu'ils exploraient une épave

Recherches arrêtées

Selon la chaîne flamande VRT , les deux disparus étaient partis en bateau de Nieuport (Belgique) avec d'autres plongeurs, pour aller explorer une épave dans une zone située entre 12 et 15 kilomètres au large des côtes, à la frontière des eaux territoriales belges et françaises. Leur plongée a débuté vers 13h30 mais ils ne sont pas remontés à la surface comme prévu. Les autres plongeurs ont donné l'alerte à 14h.Le Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) d'Ostende a pris en charge les opérations de secours, dépêchant un hélicoptère, des vedettes et huit plongeurs qui sont descendus à leur tour sur l'épave sans retrouver les deux disparus. La vedette de la SNSM de Dunkerque a également participé aux recherches.Ce lundi matin, un hélicoptère français a survolé une dernière fois la zone, en vain. Les autorités belges ont donc décidé d'arrêter les recherches à 11h30. "Les chances de survie sont devenues trop minces", a justifié auprès des médias belges, Eva Descamps, une porte-parole du MRCC. D'après Focus WTV et Het Laatste Nieuws , l'un des deux disparus est un magicien connu en Flandre sous le pseudonyme de Kurt Katana (Kurt Huberecht de son vrai nom), âgé de 53 ans. Il avait notamment participé à l'émission "La Belgique a un incroyable talent". Il plongeait en compagnie de sa petite amie, Nathalie Fiers, âgée de 36 ans. Tous deux habitent Torhout. Ils sont décrits par leur entourage comme des plongeurs expérimentés.