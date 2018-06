Dunkerque : des dizaines de bateaux en carton pour la régate “Ça DKartonne”

Un prix pour "celui qui coule avec le plus de panache"

Les bateaux en carton de Ça DKartonne se jettent à l'eau

Rédaction de Martin Lavielle. Images de Juliette Dubois - France 3

Arrivées des États-unis, les courses de bateaux en carton attirent de plus en plus de navigateurs, jusqu'à Dunkerque, depuis 2013. Samedi après-midi, plusieurs dizaines d'amateurs ont mis à l'eau. Pour cette sixième édition organisée par le Musée portuaire de Dunkerque, les participants de la régate Ça DKartonne ont rejoint le bassin du Pôle marine.Cette course valorise aussi l'esthétique de ces navires en papier. "On veut valoriser les gagnants, mais aussi ceux qui se décarcassent pour faire de très beaux bateaux", explique Astrid Lucas, adjointe à l'action culturelle du. Un prix est même décerné pour "celui qui coule avec le plus de panache".Malgré l'épreuve de rapidité,. Le premier prix de rapidité a été remis à Pierre Joly, professeur du lycée professionnel Fernand Léger de Coudekerque-Branche.

Pour les navigateurs moins chanceux, il faudra fabriquer un autre navire l'année prochaine.