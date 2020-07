Dunkerque : l'école maternelle Trystram totalement détruite par un incendie

Ce sont des riverains qui ont donné l’alerte, en plein milieu de la nuit. Aux alentours de 4 heures du matin, les pompiers sont appelés pour un départ de feu dans l’école maternelle Trystram, rue des Coquelicots à Petite-Synthe. L’un des trois bâtiments du groupe scolaire dunkerquois est en proie aux flammes.Une trentaine de pompiers de Fort-Mardyck, Dunkerque et Gravelines sont alors mobilisés pour circonscrire le feu touchant l’un des trois bâtiments du groupe scolaire accueillant l'école maternelle, d’une surface de 600 mètres carrés. À leur arrivée, le toit du bâtiment est déjà effondré. Après quatre heures d'opérations, l'incendie est finalement maîtrisé.Ce dimanche matin, il ne reste plus rien du bâtiment. Le toit, totalement embrasé, a disparu et les dégâts sont considérables. "L’école maternelle a été détruite à 100%" constate ce dimanche matin Johan Bodart, maire adjoint de Petite Synthe. Aucun blessé n'est à déplorer. Problème technique ou incendie criminel ? Une enquête a été ouverte.Pour l'heure, "la priorité, c’est de gérer l’accueil des centres de loisirs dès demain, explique Johan Bodart. Ils vont être relocalisés dans d’autres centres à proximité." L'école maternelle accueille entre 60 et 80 enfants. "Les services travaillent déjà sur une relocalisation à proximité pour ne pas gêner les parents" assure le maire adjoint de Petite Synthe.