Dunkerque : EDF a trouvé des repreneurs pour le terminal méthanier

Une valorisation à 2,4 milliards d'euros

EDF toujours engagé "en tant que client"

EDF, engagé dans un vaste plan de cessions, a annoncé vendredi 39 juin avoir t, pour laquelle il devrait recevoir environL'électricien est entré en négociations exclusives avec deux consortiums pour leur céder sesdans Dunkerque LNG, société exploitant le terminal,Le premier consortium composé de, déjà actionnaire à hauteur de 25% de Dunkerque LNG, det de, rachèterait 31% de la part d'EDF, tandis que le second rassemblant des investisseurs coréens, dontet, en acquerrait 34,01%, a détaillé EDF dans un communiqué "Au travers des prix payés par les deux consortiums, la valeur d'entreprise moyenne pour 100% de Dunkerque LNG, pour l'ensemble de ces opérations, s'élève às", a indiqué le groupe.Sur la base de cette valorisation, et au prorata de sa participation actuelle, EDF retirerait donc 1,56 milliard d'euros de cette cession.Une fois l'opération finalisée, Fluxys, avec le soutien de ses partenaires, prendra le contrôle et consolidera la société, ce qui permettra d'assurer "la continuité industrielle et la fiabilité du terminal", précise EDF.L'objectif est d'obtenir les autorisations réglementaires requises afin de finaliser l'opération au deuxième semestre de 2018.Par ailleurs, dans un communiqué distinct , Total, qui détient actuellement, a annoncé avoir conclu un accord de cession de sa participation aux deux consortiums.Une fois les deux volets finalisésLancé en 2011 et mis en service le 1er janvier 2017 , après un peu moins de deux ans de retard, le terminal méthanier de Dunkerque a, soit environ 20% de la consommation française de gaz naturel. Une partie était réservée via des contrats de 20 ans par EDF et Total.EDF indique vendredi qu'"en tant que client", il "reste engagé à long terme auprès du terminal", et Total précise qu'il "conservera une capacité de regazéification (...) d'environ 1,5 million de tonnes par an".Le groupe est engagé dans un, lancé en 2015 et qui devait initialement s'achever fin 2020. Il devrait en fait être terminé en quasi-totalité dès la fin de 2018.Le groupe a en effet besoin d'argent frais pouretcomme son "grand carénage" du parc nucléaire français ou pour financer ses ambitions dans les renouvelable