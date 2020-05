Dunkerque : une embarcation de 13 migrants a été secourue ce dimanche matin

[#Sauvetage] d’une embarcation de 13 migrants en difficulté au large de Dunkerque (59) par la VSCM Escaut de la #gendarmerie maritime sous coordination du #CROSS Gris-nez ➡️ https://t.co/JnlYJjEG3I pic.twitter.com/10BwFDoU0w — PREMAR Manche (@premarmanche) May 3, 2020

Victime ou témoin d'un accident en mer ? Si vous êtes victime ou témoin d'un événement en mer, vous pouvez contacter le 196.

La vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Escaut a porté secours à 13 naufragés ce dimanche matin vers 7h. L'embarcation, en panne de moteur, se trouvait dans le chenal d'accès au port de Dunkerque.Les 13 personnes à bord ont débarqué à Gravelines où elles ont été prises en charge par la police nationale. Elles sont toutes saines et sauves.La traversée de la Manche est particulièrement dangereuse pour la vie humaine à cause des conditions météoroligiques difficiles, rappelle le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué.