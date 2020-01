À Dunkerque, Emmanuel Macron célèbre “les bonnes nouvelles” des investissements étrangers en France

125 emplois

Emmanuel Macron a célébré lundi "les bonnes nouvelles" que représentent les annonces de nouveaux investissements de groupes étrangers en France, en visitant l'usine pharmaceutique AstraZeneca à Dunkerque, qui va s'agrandir en investissant plus de 200 millions d'euros "Je veux bien qu'on nous farcisse la tête de mauvaises nouvelles" mais "ce n'est pas vrai", a déploré le président en s'adressant à quelque 300 employés du groupe pharmaceutique anglo-suédois, au 47jour du mouvement de contestation de la réforme des retraites."Les bonnes nouvelles, elles n'arrivent pas toutes seules. Elles arrivent parce qu'on fait des réformes, (...) parce que notre pays se bouge, convainc les grands patrons du monde entier, fait des réformes sur le plan de la fiscalité, du travail, de l'organisation des territoires, pour attirer à nouveau des investissements", a ajouté le président."Bilan des courses: les résultats sont là. Ces deux dernières années et demi, on a créé un peu plus de 500.000 emplois, et depuis maintenant huit mois, on recrée des emplois dans l'industrie". "Nous sommes aujourd'hui le pays le plus attractif en terme d'investissements productifs", a-t-il affirmé. Cette visite sur le site d'AstraZeneca a été organisée avant la tenue, lundi après-midi à Versailles, de l'événement Choose France organisé par l'Elysée. Quatre milliards d'euros d'investissements par des groupes étrangers, dont une commande de 2 milliards d'euros aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire pour deux nouveaux paquebots, ont été annoncés.AstraZeneca va investir plus de 450 millions d'euros (500 millions de dollars) sur cinq ans en France, dont plus de 200 millions d'euros pour son site de Dunkerque, spécialisé dans la production de produits aérosols pour le traitement de l'asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive.125 emplois seront créés "pour accompagner cette montée en puissance", a précisé le directeur du site Pontus Rundstrom.Emmanuel Macron a vanté la qualité des employés de l'usine qui "font leur travail avec fierté, talent et exigence".La production du site est destinée à 99,9% à l'exportation vers 40 pays, souligne AstraZeneca, qui explique que l'ouverture d'une ligne de fret depuis le port de Dunkerque à destination des Etats-Unis, en cours d'étude, est en expérimentation depuis le 17 janvier.AstraZeneca a réalisé un chiffre d'affaires de 21 milliards de dollars en 2018.À quelques centaines de mètres de l'usine, une cinquantaine de manifestants CGT et une dizaine d'avocats du barreau de Dunkerque, qui souhaitaient interpeller le président contre le projet de réforme des retraites, ont été stoppés par un important dispositif policier."Nous aurions voulu être reçus afin que le président nous explique en quoi cette réforme est bonne", a déclaré Christelle Veignie, secrétaire générale de l'union locale de la CGT. Cette visite, "c'est de la provocation: il répond à l'appel de la finance, des multinationales, mais pas à celui des gens qui se mobilisent contre une réforme injuste", a-t-elle ajouté.Les forces de l'ordre ont brièvement interpellé un avocat, MHenry-François Cattoir, qui a dénoncé auprès de l'AFP "un abus de pouvoir".