Dunkerque : le fabuleux destin de Romane Bollengier, danseuse au Moulin Rouge



Romane Bollengier, danseuse du Moulin Rouge originaire de Dunkerque. / © Moulin Rouge

vit depuis six mois un rêve de jeune fille, à un rythme effréné ! A, la Dunkerquoise assure six jours sur sept, avec une soixantaine de danseurs, deux représentations du célèbre. "C’est un immense honneur de pouvoir faire partie de cette troupe, ça marque une vie pour moi ! J’en suis très fière et très reconnaissante. Pourvu que ça dure !", espère cette enfant de Jean Bart.La Nordiste, qui a grandi dans le quartier de, débute ladès l'âge de. Une vocation.À l'adolescence, Romane persévère dans cette passion en intégrant au lycée une section sport-études avec leObjectif pour Romane Bollengier : faire de la danse son métier. Après une formationet, la Dunkerquoise quitte la capitale des Flandres pour, afin d'y apprendre leà l'école Lipszyc dePuis, avec une copine de promo, Romane décide de "monter à" pour y tenter leur chance en...C'est auqu'elle débute, avant d'intégrer le. La Nordiste fait partie des(seulement) qui composent aujourd'hui la prestigieuse troupe. Sur lesqui la composent, les ressortissants anglais sont les plus nombreux, devant les Australiens.Mais Romane s'y sent déjà comme un poisson dans l'eau : "J’aime beaucoup l’esprit « showgirl », les chorégraphies… le fait de se sentir vraiment femme sur scène, d’être sublimée par les costumes, d’être mise en valeur".Avec lesextravagants qu'elle porte chaque soir sur cette scène mythique du cabaret où elle danse le French Cancan, Romane Bollengier ne peut pas mieux mettre en valeur le parcours déterminé qu'elle poursuit depuis plus de 20 ans.