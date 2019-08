Dunkerque : la série du Capitaine Marleau recherche des figurants

Si vous voulez vous essayer à la figuration, la série emblématique du capitaine Marleau, interprété par l'actrice douaisienne Corinne Masiero, cherche des figurants pour le mois de septembre, aux alentours de Dunkerque.Quatre profils assez vastes sont recherchés : des hommes et des femmes entre 16 et 80 ans, de vrais infirmiers, de vrais serveurs, et des personnes habituées à la figuration militaire et gendarme. La prestation est rémunérée.Pour candidater, il faut envoyer des photos récentes, ses coordonnées et lieu de résidence à l'adresse mail suivante : marleau19.figuration@gmail.com C'est la troisième fois que la production tourne dans la région des Hauts-de-France. À la mi-juillet, des décors, notamment des maisons modernes, étaient aussi recherchées dans la région pour la série.