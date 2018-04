Dunkerque : héros à 13 ans après avoir sauvé la vie de son ami agressé en pleine rue



Médaille de la ville pour le jeune héros

Une formation de secourisme offerte

Il n'a que 13 ans, et c'est déjà un héros. Souwan-Chun Defontaine se souviendra toute sa vie de cette journée du début du mois d'avril où tout d'un coup, son ami Lucas est. Le garçon est touché au poumon et au foie, l'agresseur détale, Souwan-Chun lui se précipite, prodigue les premiers secours et lui sauve la vie."J’avais pas le temps de paniquer", explique l'adolescent héroïque. "J’ai vu mon ami par terre, j’ai juste pensé à sa vie. Même le sang je m’en fichais. Pour moi, c’était rien par rapport à la vie de mon ami. Si je ne faisais pas ça, mon ami mourait."Une attitude héroïque, félicitée par le maire de Dunkerque en personne. Le jeune héros est le, gravée à son nom. Souwan-Chun en est fier, mais n'attrape pas la grosse tête pour autant."Je ne vais pas me vanter, je n’aime pas me vanter. Je ne me considère pas au-dessus des autres. C’est pas ça du tout. On est tous égaux".Souwan-Chun est un adolescent bien dans ses baskets, passionné de sport, et déja champion de boxe. Sa mère, elle n'en revient toujours pas du courage de son fils : "Il aurait pu avoir peur, partir, courir. Non. Il est resté et il a fait ce qui lui semblait juste". Je suis fière de lui", dit-elle, évoquant un fils toujours prêt à aider ses copains.Impressionné par le sang froid de l'adolescent,. Il la suivra lors des prochaines vacances scolaires pour continuer à sauver ceux qui en ont besoin.