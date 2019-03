Dunkerque : un homme armé affirme ne pas aimer le carnaval, il est interpellé dans un bus

Un homme a été interpellé par la police dimanche après-midi à la gare routière de Dunkerque, après qu'il a affirmé posséder une arme sur lui.



En plein carnaval de Dunkerque, il a affimé ne pas aimer les carnavaleux et posséder une arme, sans pour autant menacer qui que ce soit. Il a été interpellé par la police. Après l'avoir fouillé, les policiers ont en effet trouvé sur lui un pistolet à billes. Il a été emmené au commissariat pour "des vérifications d'usage". Il n'a pas été placé en garde à vue.



La scène a été filmée et partagée à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux. On y voit un homme menotté descendre du bus. De nombreux policiers sont présents.