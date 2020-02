Dunkerque : un homme arrêté pour avoir volé par la ruse des cartes bancaires sur des parkings de supermarchés

Un homme de 38 ans a été interpellé le 14 février et sera jugé en septembre pour une quinzaine de vols de cartes bancaires, sur les parkings de plusieurs centres commerciaux du Dunkerquois.



Le mis en cause est soupçonné d'être à l'origine de 15 vols de cartes, entre le 31 décembre et le 10 février. La méthode était à chaque fois la même : les clients sortant des supermarchés étaient abordés sur le parking par un homme qui prétextait vouloir vérifier les tickets de caisse, et avait besoin pour cela de voir la carte bancaire et connaître le code secret.



Une quinzaine de victimes ont mordu à l'hameçon, et le malfaiteur a pris la fuite avec la carte bancaire avant d'effectuer des retraits avec ces cartes. Le préjudice s'élève à près de 7000 euros.



L'homme arrêté vendredi a été déféré dimanche et sera convoqué en septembre afin d'être jugé pour "vol aggravé".