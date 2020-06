Dunkerque : un homme meurt en chutant d'un silo à céréales

Un employé "aguerri"

1/2 [📢📰Communiqué de Presse] Chute mortelle sur le site de #NordCéréales. L’homme qui a perdu la vie, travaillait pour une entreprise externe prestataire de services. Nos plus sincères pensées vont à sa famille et à ses proches, ns saluons le professionnel reconnu qu’il était. pic.twitter.com/2FWsIjRa44 — NordCéréales (@NordCereales) June 27, 2020

Un employé d'un sous-traitant de la société Nord Céréales est mort vendredi 26 juin en fin de matinée à Dunkerque, après avoir chuté d'un silo alors qu'il effectuait une opération de nettoyage, a annoncé l'entreprise dans un communiqué.L'homme de 48 ans se trouvait sur le toit du silo lorsqu'il a chuté d'une trentaine de mètres. Malgré l'arrivée rapide des secours et quarante minutes d'intervention, il n'a pas pu être réanimé."Les hommes qui composent les équipes de ce prestataire sont des alpinistes chevronnés et aguerris à ce type de missions qu'ils pratiquent régulièrement sur de nombreux autres sites nécessitant leurs compétences", a déclaré le directeur général de l'entreprise, Joël Ratel, cité dans le communiqué.Il a fait part de son "incompréhension" face à l'accident, dont les circonstances "restent à déterminer". Une enquête a été ouverte et confiée à la police de Grande-SyntheLe président de Nord Céréales, Laurent Bué s'est également exprimé auprès du Phare Dunkerquois : "Si, à ce stade, nous ignorons les raisons de ce drame, la mort d’un homme reste toujours inacceptable".