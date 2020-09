Dunkerque : il arrache les masques de deux pompiers et leur crache dessus, une plainte déposée

Ce matin, 2 de nos sapeurs-pompiers ont été agressés à Dunkerque par la personne qu'ils venaient secourir. Insultes et menaces ont été proférées, avant de leur cracher au visage en les exposant au sang. Plainte a été déposée. pic.twitter.com/pNcSTOAKDy — SDIS 59 (@Sdis59) September 6, 2020

Les deux pompiers placés en quatorzaine

"Crachats, exposition au sang, violences, insultes...". C'est en ces termes que le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord décrit l'agression qu'ont subi deux sapeurs-pompiers professionnels ce dimanche matin, rue Saint-Matthieu, à Dunkerque.Il était 7h30 du matin quand les secours ont été requis à la suite d'une rixe survenue entre sept personnes dans une supérette, deux d'entre elles ayant été blessées et ayant besoin d'être soignées. Des policiers sont présents sur place.Mais l'un des blessés se montre particulièrement "excité". Il "se met à insulter deux de nos sapeurs-pompiers, avant de les menacer", explique le SDIS. "Subitement, il charge nos agents pour leur arracher leur masque. Ceux-ci se retrouvent exposés au sang. La "victime" transformée en agresseur crache alors au visage des sapeurs-pompiers".L'agresseur est maîtrisé par les policiers et conduit au Centre hospitalier de Dunkerque, où son état n'a pas permis d'effectuer un test Covid-19. "De fait et par précaution, nos deux sapeurs-pompiers ont été immédiatement placés en quatorzaine sur avis de l'officier de santé au SDIS. Ils bénéficieront également d'un soutien psychologique".Une plainte a été déposée pour crachats et coups, menaces verbales sans arme et injures.