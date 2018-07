Dunkerque : il refuse de donner une cigarette, un adolescent violemment agressé à la barre de fer

Il aura suffi d'un simple refus. Dimanche matin, vers 8h45 deux adolescents se promènent à Malo-les-Bains. Arrivés au niveau du passage Fielding, un homme les interpelle pour demander à l'un d'entre eux une cigarette. Le jeune homme, âgé de 17 ans, refuse et poursuit sa route.



L'homme l'agresse alors violemment à l'aide d'une barre de fer et s'enfuit. Les blessures sont importantes. L'adolescent souffre d'une plaie de quatre centimètres à l'arcade sourcilière, qui nécessitera sept points de suture.



Interpellé un peu plus loin

Quelques instants plus tard, l'ami de la victime reconnaît l'agresseur à la gare de Dunkerque. Il prévient tout de suite les forces de l'ordre qui viennent l'interpeller.



L'auteur des faits est un jeune homme de 23 ans. Il a été placé en garde à vue pour violences volontaires avec arme.