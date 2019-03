Dunkerque : ivre, la carnavaleuse urine derrière une voiture de police... et se fait interpeller

Amende de 150 euros

Plus de toilettes publiques

C'est la seule personne à avoir été arrêtée pour de tels faits au carnaval de Dunkerque cette année... et ce n'est pas un carnavaleux mais une carnavaleuse. La jeune femme de 24 ans a été prise sur le fait, ce mardi 5 mars, alors qu'elle étaitIvre, elle n'a pas remarqué que les fonctionnaires étaient à l'intérieur du véhicule, ceux-ci sont alors sortis pour l'interpeller. La carnavaleuse a confié à La Voix du Nord avoir été marquée par son arrestation et. "Ils m’ont vraiment fait peur. Depuis que je raconte cette histoire, je réalise que beaucoup de filles auraient pu vivre la même chose.", plaide-t-elle.Elle passera une bonne partie de la nuit en cellule de dégrisement avant son audition. "Aucun test d'alcoolémie n'a été effectué sur place car ce délit correspond àet pas à son niveau d'alcool dans le sang", précise-t-on au commissariat de Dunkerque, ajoutant que les personnes arrêtées pour ces faits passent. Un temps variable en fonction de la capacité de chaque organisme à évacuer l'alcool plus ou moins rapidement.Le jeune femme comparaîtra bientôt devant le tribunal de police et, les faits d'outrage à personne dépositaire de l’autorité publique (caractérisé par l'atteinte au véhicule) n'ayant pas été retenus.L'histoire fait réagir depuis ce vendredi matin sur les réseaux sociaux : "Quand je vois le nombre d'hommes qui urinent pendant et hors période de carnaval n'importe où , je doute qu'ils soient malmenés de la sorte ! ", peut-on lire par exemple sur la page Facebook "Vivre ensemble à Dunkerque". "Au carnaval, femmes et hommes déguisés en femmes sont-ils égaux en droits ?", écrit également le Grand Large Mais cette arrestation soulève un vrai problème à la Ville de Dunkerque :, problématique pour les carnavaleux (et surtout les femmes). En réaction, la municipalité a annoncé installer de nouvelles toilettes derrière la mairie de Malo et rue du Presbytère ce dimanche, jour de la