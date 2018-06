Dunkerque : un jeune homme gravement blessé après une défenestration

Un jeune homme dea été transporté ce dimanche matin dans unau CHR de Lille, suite à unedans le quartier de la gare de, selon le CODIS qui confirme une information de La Voix du Nord La victime serait tombée du deuxième étage d'un immeuble situé rue de l'Ecluse de Bergues. Pompiers et SMUR ont été appelés à intervenir sutr place vers 5h40. Unede police devra déterminer les causes et les circonstances exactes de cette chute. Laest privilégiée par la police.