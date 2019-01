Dunkerque : jeunes et adultes se racontent leurs “Histoires croisées” pour un spectacle au Bateau Feu

Une expérience théâtrale intergénérationnelle

Bateau Feu co-régie de 2017

Le projet "Histoires Croisée" découle du projet Co-Régie

Qui sont les intervenants ? Olivia Burton, Dramaturge

Ancienne assistante à la mise en scène, auprès de Gildas Bourdet, Didier Bezace et Alain Ollivier puis dramaturge et adaptatrice, elle travaille comme conseillère artistique à la Comédie de Béthune.

Olivier de Solminihac, écrivain

Auteur des textes pour enfants, il sait que les livres sont des chasses au trésor. Il publie aussi des romans aux éditions de l’Olivier. Il a participé à plusieurs éditions de Rêves de lecture au Bateau Feu.

Maud Kauffmann, chanteuse et musicienne

Elle pratique d'abord le violon. Après un Master de musicologie, elle entre au Conservatoire Royal de Bruxelles et obtient un Master en chant lyrique. Elle chante régulièrement avec l’Atelier Lyrique de Tourcoing. Elle enseigne le chant au Conservatoire de Mons-en-Baroeul et à l’école de musique de Somain.

Emmanuelle Piot, chanteuse lyrique, professeure de chant

Aude Denis, metteuse en scène

Depuis 7 ans, avec les Rêves de lecture du Bateau Feu, elle y a rencontré les habitants, les paysages, les rues et le théâtre de Dunkerque. En 2019, elle met en scène toutes les lectures proposées dans le cadre d’Histoires en séries du Le Bateau Feu sur le territoire de l’agglomération dunkerquoise.

Thomas Baelde, comédien, metteur en scène

Basé à Lille, il travaille depuis de nombreuses années au théâtre avec l’audiovisuel. En tant que comédien, il a collaboré avec de nombreuses compagnies. Il a participé à plusieurs éditions de Rêves de lecture ainsi qu’à la première saison d’Histoires en série proposée par Le Bateau Feu.

Dans l'enceinte deles ateliers se succèdent. Interviews, écriture, lecture à voix haute, musique et chant pour une soixantaine de collégiens et lycéens de l’agglomération dunkerquoise. Des ateliers pour des. Une création théâtrale qui se donnera en spectacle sur la grande scène du Bateau Feu, fin mars.A travers les interviews réalisées auprès d'une quarantaine d'adultes, eux aussi volontaires, ils vont apprendre à se connaître, se raconter et découvrir le parcours de chacun. Objectif : la collecte de témoignages.Durant 3 mois, ces habitants du Dunkerquois sont invités à suivre, au cours de différents rendez-vous, une même histoire. Ils sont tous volontaires pour vivre une "expérience théâtrale intergénérationnelle" explique Lysiane Abitbol en charge du projet.A Olivia Burton, dramaturge et Olivier de Solminihac, écrivain, la charge de les aider à donner naissance à leurs personnages : une pièce de théâtre où l'histoire se raconte à plusieurs. Des comédiens et une chanteuse Maud Kauffman, accompagnés par un metteur en scène, Thomas Baelde, seront chargés de mettre en voix ce récit.Un projet qui mêle écriture, théâtre et chant, réunis autour de la thématique deDepuis plusieurs années, le Bateau feu tisse des liens privilégiés avec les enseignants et les élèves de l'agglomération de Dunkerque.qui porte ses fruits.Dans l'enceinte de la scène nationale, certains se révèlent. Pourtant, ils ne pratiquaient pas tous la scène ou le chant avant ces ateliers. Le pari du Bateau-Feu avec ces "", c'est que chacun s'y sentent bien et que le goût du théâtre se transmette.Initialement destinés aux élèves à travers le projet Co-régie, ces ateliers sont devenus une sensibilisation aux pratiques artistiques pour tous.Et comme pour les éditions précédentes, une représentation finale finale aura lieu sur la scène nationale du Bateau feu , le 28 mars, devant les parents et le public.