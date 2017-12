Dunkerque : de jeunes migrants accueillis pendant l'hiver dans un gymnase

De jeunes migrants, âgés de 14 à 18 ans, sont accueillis dans un gymnase de Dunkerque pendant la période hivernale. - France 3 Nord Pas-de-Calais - Naoufel El Khaouafi, Flavien Bellouti, Bertrand Pasbecq

1 200 jeunes accueillis

Ils ont entre 14 et 18 ans, viennent du Mali, de Guinée ou encore du Bangladesh. Durant toute la période hivernale, c'est dans un gymnase d'un collège de Dunkerque que ces jeunes migrants sont logés. Lits, armoires, douches tout est aménagé pour"Pendant un mois j'ai dormi dehors", raconte un de ces jeunes. "Ici tu ne dors pas dehors. On est bien arrivés, on a été bien accueillis. La première chose, on a mangé de la bonne nourriture. Après, ils ont installé le lit. Chacun a son lit avec son armoire."L'accueil de ces jeunes est. Pendant trois mois les mineurs sont logés, nourris mais également formés."Au sein de notre formation, nous avons trois enseignants de l'Éducation nationale qui vont pouvoir les évaluer d'un point de vue scolaire", précise Aurélie Harchy, directrice de l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l’autonomie (ALEFPA). "Ce qui permettra de travailler pour chacun de ces jeunes un vrai parcours d'insertion. Parce qu'on réfléchit effectivement un peu à la suite quand même."Une suite qui inquiète le département du Nord à l'origine de ces hébergements temporaires. Pour son président, la gestion des mineurs migrants"Le gouvernement s'était engagé à ce que, pour la fin de l'année 2017, les décisions utiles soient prises", explique Jean-René Lecerf. "Aujourd'hui, on nous a repoussé le délai au 15 janvier. Je veux bien attendre le 15 janvier. Si le délai est repoussé jusqu'en mars, je suis encore prêt à l'accepter. Mais après le mois de mars, le département du Nord et les autresDans le Nord, près dedepuis le début de l'année.