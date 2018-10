Dunkerque : le joueur de hockey slovaque David Gaborcik décédé après avoir chuté d'un balcon

Les Corsaires de Dunkerque C'est avec une grande tristesse ,que nous vous annonçons le décès de David Gaborcik,joueur de l'équipe de division 1 au H.G.D. Le Président,l'ensemble...

Le Slovaque David Gaborcik , joueur au club de hockey des Corsaires de Dunkerque, a perdu la vie mardi soirdans le centre-ville, selon une information du Phare Dunkerquois confirmée auprès des pompiers du Nord.s, rue Saint-Pierre.s'était défénestré dans des circonstances encore inconnues. Son décès a été constaté sur place par un médecin du SMUR.après être passé par les Abeilles de Bracknell, en Angleterre, et par plusieurs clubs de son pays natal.Les Corsaires ont publié un message sur leur page Faceboook ce mercredi matin. "C, joueur de l'équipe de division 1 au H.G.D. Le Président,l'ensemble du conseil d'administration ,le staff et les joueurs s'associent à la famille de David dans cette douloureuse épreuve."Une enquête a été ouverte auprès du parquet de Dunkerque pour éclaircir les circonstances de ce drame.