Dunkerque : la justice autorise la “Nuit des Noirs“, les associations dénoncent un ”racisme d'État”

Une action pendant le bal

se tenait aujourd'hui à Lille, suite à la demande du CRAN et de l'ANC, deux. La justice a décidé deestimant qu'il "n’yà ne pas interdire cette soirée dès lors qu’elle s’inscrit".Le bal, quicette année, aura donc bien lieu samedi, au Kursaal de Dunkerque. Mais les associations requérantesestimant que cette décision de justice relève du ""."C'estmais on a gagné la bataille des images;ont fait le tour du monde", souffle Louis Georges Tin, président du CRAN. Pour lui, la tenue de ce bal et en particuliere à l'association des Noirs n'est pas acceptable. "Le rôle du maire est un rôle immonde. Quand on est dans la dérision des Africains de cette époque on est dans l'indignité", poursuit le militant. "Je sais que tous les Dunkerquois ne partagent pas ces idées. Mais le maire de Dunkerque a voulu donner cette image monstrueuse à sa ville", renchérit-il.Malgré la décision de justice, lui et d'autres militants venus d'autres régionsleur mécontentement aux portes du, samedi soir. "Il y aura despour rappeler que Dunkerque étaitqui ne fait pas son devoir de mémoire", poursuit Louis Georges Tin. "Car ici on encourageavec des gens qui nous disent qu'ils n'ont pas de lieu avec l'esclavage, qu'il n'y a pas eu d'esclavage à Dunkerque."Contacté plus tôt dans la journée, le président des Noirs Bernard Vandenbroucque avait indiqué Le Maire de Dunkerque Patrice Vergriete s'en tient quant à luiqu'il avait publiée dans Le Monde le 11 février dernier. "Pendant le carnaval, j'ose le dire,. Tout ou presque y est permis. Le déguisement est au coeur de la fête et", expliquait-il alors."Dans ce contexte,, heureusement sans beaucoup d'écho, qui, de leurs bureaux parisiens, instruisent contre notre ville un procès en racisme, sont dans le meilleur des cas", concluait le maire de la cité portuaire.