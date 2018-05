De Dunkerque, Matthieu Girolet va tenter de rejoindre Nice en kitefoil

Matthieu Girolet, coureur d'océans VIDÉO] J'étais sur la route toute la sainte journée ... L'équipe vient à l'instant de prendre ses quartiers dans la Ville de Dunkerque après 2 jours sur les routes à travers la France dans...

Dans 7 jours je serai à Dunkerque pour le départ de ma 1ère tentative de tour de France en kitefoil !

La tension monte à l'approche de ce qui m'attend, une aventure humaine audacieuse et inédite de 5000km et 6 semaines de nav' ! #kitefoilaroundfrance #fromdunkerquetonice pic.twitter.com/J7aIXCDKf9 — Matthieu Girolet (@MatthieuGirolet) 14 mai 2018

Matthieu Girolet, coureur d'océans J-2️(ou -)️] Check météo dans le camp de base roulant ! L'équipe suit de près l'évolution de la météo pour le départ initialement prévu le mardi 2️mai ! Au vu de l'évolution,...

Il se dit "coureur d'océans". Le navigateur Matthieu Girolet, 45 ans, compte se lancer mardi dans un défi de longue haleine : rejoindre Nice depuis Dunkerque en kitefoil : une double-planche plus légère ( et plus dure à maîtriser ) que celles utilisées en kitesurf, et qui permet de "voler" quelques centimètres au-dessus de l'eau.Le Montpelliérain se voit parcourirde cette manière et devrait partir demain de la Cité de Jean Bartd'étape en étape, ilpuis reprendre sa route en Méditerannée de. "L’idée, c’est de réaliser entre 50 milles en moyenne par jour, de Dunkerque à Nice" précise Matthieu Girolet.Le navigateur n'est pas tout à fait un novice, "après dix ans de course au large, trois sur le circuit des Mini 6.50 puis sept sur le circuit exigeant des Figaro Bénéteau".Impossible, en tout cas, de savoir exactement quand Matthieu Girolet arrivera à bon port. "En kitefoil, on peut naviguer dans quasiment toutes les conditions (...) mais c’est naturellement le vent, les courants et les marées qui dicteront la progression."

Au point même que la date de départ a failli être avancé : jusqu'au dernier moment, météo oblige, le sportif a pensé à partir ce lundi après-midi pour rejoindre Wimereux. Finalement, il prendra bel et bien le départ mardi.