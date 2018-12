Dunkerque : neuf migrants secourus cette nuit, dont une femme et un enfant

Un nouvel appel de détresse

a annoncé ce mardi matin la préfecture maritime Manche - Mer du Nord dans un communiqué.Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS)un appel de détresse venant d'une embarcation dans le détroit du Pas-de-Calais. L'hélicoptèrede la marine nationale, la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Scarpe et le RHMet le patrouilleurde la douane.Les recherches étaient compliquées par le fait que l'appel, trop court et coupé, n'avait fourni aucune géolocalisation aux secours.Mais vers 23h15, précise la préfecture maritime, l'Abeille Languedoc a pu estimer la position probable de l'embarcation et reçoit un nouvel appel de détresse de ses passagers. C, à 30 km au nord-ouest de Dunkerque.Parmi lesse trouvaient un enfant et une femme.et ont été pris en charge par les pompiers, le SAMU et la PAF du Nord à Dunkerque.