Dunkerque : un père et sa fille inventent un gobelet en lin écologique, made in Hauts-de-France

Une fibre miracle, le lin



Commercialisation à partir de novembre 2019

Tout le monde a déjà entendu parler des écocups. Dans les concerts, les festivals ou pour un pique-nique, ces gobelets s'avèrent bien pratiques. Vantés pour être écologique car réutilisables, ils réduisent nos déchets par rapport aux gobelets en plastique jetables. Néanmoins, ces écocups restent tout de même composés de plastique. Niveau biodégrabilité, on repassera...C'est pendant le carnaval de Dunkerque que Camille Deligne a eu une idée : imaginer un gobelet réutilisable qui soit aussi biodégradable. La loi qui va interdire au 1er janvier 2020 les gobelets en plastique a fini de la convaincre de faire mûrir son projet.Pour compléter la démarche écologique, elle veut aussi que le produit soit conçu localement, afin de réduire au maximum l'empreinte carbone du gobelet, c'est-à-dire le volume de CO2 émis lors de sa fabrication. Il sera donc made in Hauts-de-France.Ingénieure en textile et fibres, Camille Deligne s'associe avec son père pour concrétiser son idée. À 54 ans, Eddy a mené une carrière dans la métallurgie et apporte une expertise mécanique.La jeune femme, originaire de Dunkerque, n'a pas tergiversé longtemps pour trouver la fibre la plus adéquate qui répondrait à ces exigences... Le lin ! La filière est en plein essor, comme l'explique Franceinfo : plus de 80% du lin mondial est cultivé en Normandie et dans les Hauts-de-France.Pas très compliqué donc, d'identifier un teilleur qui pourrait travailler avec elle. Et pas n'importe lequel : le groupe familial Van Robaeys Frères, un teilleur très réputé dans la région. Surtout, la culture du lin nécessite peu d'intrants et peu d'eau, contrairement à d'autres comme le coton. Un choix écologique, là encore.Après plus d'un an de travail, la Dunkerquoise a déposé, il y a seulement quelques semaines, la marque " Mon gobelet en lin ". Leur société " D’Innov ", elle, a été fondée en février 2018. Le gobelet, fabriqué à partir de fibres de lin et de polymères issus de l'amidon, et non de polymères issus du pétrole, va être entièrement biodégradable.Avec un prix à l'unité à moins d'1 euro, ils espèrent commercialiser 25 000 gobelets à partir de novembre. "On reste un peu plus cher que sur le marché mais c'est normal puisque notre produit est plus qualitatif", précise-t-elle. Leur cible principale sera les professionnels et tout ce qui concerne l'événementiel.Avec ses gobelets en lin, Camille espère participer à la réduction du plastique dans les océans et ainsi protéger ses plages de Dunkerque.