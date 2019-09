Dunkerque : la police lance un appel à témoins après la disparition d'une adolescente de 13 ans

🚨[#AvisDeRecherche]🚨 #DisparitionInquiétante d'une personne mineure :

Ilona TREHOUX, 13 ans, 1m65 disparue de l'agglomération dunkerquoise le 27-09-2109 à 13h

Si vous avez des informations, contactez les policiers de #Dunkerque (#Nord) au 0328697100 (HB) 0328235050 (24h/24) pic.twitter.com/uIqClsLCWQ — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) September 27, 2019

La police du Nord a lancé un appel à témoins ce vendredi 27 septembre suite à la disparition d'une jeune fille de 13 ans, Ilona Trehoux.La jeune fille a disparu ce vendredi vers 13 heures, dans des circonstances qui n'ont pas été communiquées par les forces de l'ordre. Ces dernières jugent néanmoins sa disparition inquiétante.L adolescente mesure 1,65 mètre, a les yeux bruns et les cheveux châtains foncés, coiffés en chignon. Elle est de corpulence mince et présente des tâches de rousseur sur le visage. Au moment de sa disparition, elle portait une veste de survêtement noire et grise, un short court noir et des baskets bleues.Quiconque a des informations susceptibles d'aider les enquêteurs à retrouver Ilona peut joindre le commissariat de Dunkerque au(heures de bureau) ou au(24H/24)