Dunkerque : un quartier bouclé après le signalement d'un homme possiblement armé d'une kalachnikov à bord d'un bus

Quartier bouclé

[#Dunkerque] Levée du périmètre de sécurité.

Fin du dispositif de #SécuritéPublique. pic.twitter.com/AmP5O0KDiT — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) October 16, 2019

Deux hommes âgés de 19 et 31 ans ont été placés en garde à vue au commissariat de Dunkerque, ce mercredi midi, après avoir semé un petit vent de panique autour d'un bus, à un arrêt situé sur le boulevard de la République.Aux alentours de 11 heures, deux individus sont montés à bord du véhicule Dk'Bus non loin de Malo-Terminus, et l'un d'entre eux aurait déclaré au chauffeur qu'il était en possession d'une kalachnikov dans son sac, selon une source judiciaire.Alors que le duo s'installait dans le bus, le conducteur a prévenu les forces de l'ordre et n'a plus bougé jusqu'à leur arrivée. De nombreux effectifs ont été déployés et un périmètre de sécurité a été instauré.Les deux suspects ont finalement été interpellés sans difficulté peu avant 12 heures, et aucune arme n'a été découverte. Déjà connus de la justice, ils ont été placés en garde à vue pour "violences aggravées", indique la même source.