Dunkerque : rassemblement en hommage à Mawda, 2 ans, tuée par un tir de policier



L'enquête se poursuit

Maintenant Place Poelaert. Justice pour Mawda. Merci Bernard De Vos, délégué général aux droits de l’enfant pour vos mots humanistes. Il faut cesser de justifier l’injustifiable. pic.twitter.com/v0ftMLnawA — Grégor Chapelle (@GregorChapelle) 23 mai 2018

Unese sont réunies, ce samedi, à, pour rendre un dernier hommage à. Laen Belgique, alors que les policiers poursuivaient une voiture occupée par une trentaine dedont Mawda."On a étéCe sont des gens qu'on rencontrait tout les jours, pour lesquels on faisait des lessives, des choses comme ça, une vie entre voisins quoi. C'est", explique Adeline Markwitz, présidente de "Drop solidarité".A Dunkerque, les participants ontcomme il était inscrit sur des pancartes représentant la petite fille. "I just want a normal live, don't kill me", indiquait une autre pancarte, ""."Vu les conditions dans lesquelles ça s'est passé, c'est des choses", poursuit Adeline Markwitz. Un autre rassemblement a été organisé mercredi àse poursuit en Belgique, tandis que. Le Parquet avait d'abord écarté la thèse d'une mort par balle, et notamment par balle de policier, avant de revenir sur ses propos.