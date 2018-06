Dunkerque : refoulée à l'entrée de l'hôpital, une ado frappe, mord et crache sur les agents

Début de soirée agité, mercredi, à l'entrée du centre hospitalier de Dunkerque (CHD). Vers 20h20, une adolescente s'est présentée, souhaitant rendre visite à un proche hospitalisé. Les visites à cette heure n'étant plus possibles, l'accès lui a été refusé par la sécurité, ce qui n'a pas du tout plus à la jeune fille âgée de 15 ans. Très énervée, elle a copieusement insulté, puis mordu, frappé et craché au visage de l'agent de sécurité.



La police est intervenue, et un fonctionnaire a lui aussi reçu du crachat de l'adolescente. Maîtrisée, elle a été interpellée et placée en garde à vue. Elle se trouvait toujours au commissariat de Dunkerque ce jeudi matin.



Un agent de sécurité a une morsure au poignet, une grande griffe au cuir chevelu, et une paire de lunettes de vue brisée...