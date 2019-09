Dunkerque : SDF et en fauteuil roulant, il se fait frapper par un homme qui voulait le racketter

Un homme de 31 ans a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Dunkerque, dans la nuit de dimanche à lundi, pour tentative d'extorsion suivie de violences sur personne vulnérable, après une agression commise en plein centre de la ville.

SDF et handicapé

L'individu est soupçonné d'avoir tenté de racketter puis d'avoir frappé un homme se déplaçant en chaise roulante, vers 00h30 sur la place Jean bart. La victime, un sans-domicile-fixe âgé de 48 ans, a reçu deux coups de poing en plein visage, après avoir refusé de donner de l'argent à l'agresseur.



Un témoin des faits a immédiatement prévenu la police, qui a rapidement interpellé le mis en cause dans une rue à proximité. Le SDF agressé, de son côté, souffre d'une blessure à l'arcade sourcilière.