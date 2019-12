Dunkerque se prépare à accueillir le championnat de France des sports de glace

Lumière, son, vidéo

Plus de quatre mois après son ouverture, la patinoire Michel-Raffoux de Dunkerque va être le théâtre d'un événement sportif majeur : le championnat de France des sports de glace, qui se déroule de ce jeudi 19 décembre au samedi 21 décembre.Une aubaine pour le directeur de la patinoire, Antoine Dewulf. "Accueillir cette première grosse compétition était un bon moyen de mettre en avant notre nouvelle patinoire", confie t-il, impatient que les choses commencent. "C'est toujours un avantage et un plaisir d'être le lieu d'un tel événement."Les employés de la patinoire ont aidé la Fédération française des sports de glace (FFSG), qui organise ce championnat, en installant des tapis de protection, notamment pour le short track. Mais aussi en se chargeant de toute la partie technique : lumière, son, vidéo. Des tâches qui sont parfois effectuées lors des réceptions des Corsaires, le club hockey masculin de la ville qui évolue en deuxième division.A l'ouverture de ce bel écrin, l'attente des Dunkerquois était énorme, l'importante fréquentation des premiers mois en atteste. Pour ce championnat de France, l'idée est d'attirer du public pour après le voir sur la glace pour fréquenter la patinoire.Ce championnat a la particularité de rassembler neuf des douze disciplines des sports de glace, au lieu de cinq : patinage artistique, danse sur glace, patinage artistique synchronisé, ballet sur glace, short track, curling, tir à la cible, free style et ice cross. Il sera possible pour le grand public de s'initier au bobsleigh et au curling."Elargir le nombre de sports va permettre de toucher un autre public, explique Brian Joubert, champion d'Europe et du monde de patinage artistique, par ailleurs ambassadeur au sein de la FFSG. Les gens venus voir le patinage pourront par exemple découvrir le curling. Ça ne peut faire qu’une bonne publicité pour notre fédération et pour notre sport."Sur ces trois jours, 4 500 spectateurs sont attendus. L'enceinte peut accueillir 1 200 personnes.A l'avenir, verra t-on des manifestations de ce type à la patinoire de Dunkerque ? Antoine Dewulf l'assure. Le directeur a même annoncé que le Cirque de Moscou sur glace ferait étape à Dunkerque en 2020.