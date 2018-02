Dunkerque : le stade Marcel-Tribut fait peau neuve

Une tribune qui rapetisse chaque jour un peu plus ! #USLD #NouveauTribut pic.twitter.com/h7j0yfl1Gs — USL DUNKERQUE (@usldunkerque) 6 février 2018



Objectif montée



"Un objet avec une identité"

Visuel du terrain d'honneur du futur stade Marcel-Tribut à Dunkerque. / © CUD

Vue extérieure du futur stade Tribut à Dunkerque. / © CUD

Vue aérienne du futur stade Tribut de Dunkerque. / © CUD

Vue du futur stade Tribut de Dunkerque depuis le parvis d'entrée. / © CUD

Rénovation du stade Marcel-Tribut : plusieurs phases de travaux Les travaux de rénovation du stade Tribut à Dunkerque ont débuté le 15 janvier 2018, pour une durée totale prévue de trois ans, et un coût d'environ 14 millions d'euros. Été 2017 : installation d'un terrain synthétique (annexe) neuf Fin mai 2018 : installation d'une pelouse renforcée (hybride naturelle/synthétique) sur le terrain principal Janvier 2018 - Septembre 2019 : destruction de la vieille tribune Sud, puis reconstruction la nouvelle À partir de l'automne 2019 : destruction de la vieille tribune Nord, puis reconstruction la nouvelle Début 2021 : livraison du stade neuf

Une pelouse hybride, des vestiaires et des bureaux neufs, de nouveaux espaces de réception pour les partenaires... la rénovation duest en marche depuis la mi-janvier. Cette vaste campagne de travaux a débuté avec la démolition de la, pour laisser place à un nouvel ouvrage dont la livraison est programmée au début de l'année 2021.Le chantier passera dans un deuxième temps au remplacement de la tribune Nord avec au final, une capacité d'accueil totale du stade qui passera de, pour un écrin qui sera aux normes de la ligue 2.Parce que l'objectif que veulent atteindre ensemble l'(club de foot professionnel), la mairie, et la communauté urbaine de Dunkerque, c'est le retour des "Bleu et Blanc" en. Deuxième division du foot français au sein de laquelle ils ont évolué trente années durant, entre 1966 et 1996. "On se construit structurellement et sportivement. On reste sur des saisons cohérentes en national, et nous souhaitons accéder à la ligue 2 à l'horizon 2020/2021. On se donne vraiment trois ans pour y aller", confie Edwin Pindi, directeur général de l'USLD.Le club dunkerquois s'est installé depuis cinq saisons dans la première moitié de tableau du championnat de(3e division), avec un budget actuel pour l'effectif professionnel d'1,6 million d'euros.Selon M. Pindi la rénovation du stade Tribut,, "s'inscrit tout naturellement dans les ambitions du club et donne de la crédibilité au projet sportif". "Ça va changer beaucoup de choses. On aura des nouveaux locaux, ce qui donnera un coup de boost à tout le monde, et on sera beaucoup plus attirant avec ces équipements au niveau des partenaires privés", poursuit-il."On a voulu un stade à l'Anglaise avec les tribunes très proches de l'aire de jeu, la piste d'athlétisme autour du terrain va disparaître", explique Laurent Thirionet, architecte et conducteur d'opération des grands projets de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD, maître d'ouvrage).Les travaux de rénovation du stade Tribut, qui devraient durer, auront un coût d'environ. "On travaille avec un système de béton préfabriqué, une charpente métallique et tout un habillage en bois", précise M. Thirionet. "L'objet fait une ellipse, ressemble à une arène. Ce sera un bel objet, avec une vraie identité au milieu du centre urbain de Dunkerque", estime le responsable de l'opération.Livraison du nouveauprévue