Déconfinement : à Dunkerque, la ville propose des séances gratuites de sport pour “renouer le lien social”

Jusqu'à la fin du mois d'août, les habitants du Grand Dunkerque (Dunkerque, Mardyck, Fort-Mardyck, Saint-Pol-sur-Mer) peuvent pratiquer gratuitement une activité physique. Le service des Sports met en place des stages pour accompagner la reprise du sport après deux mois de confinement.

Tout Dunkerque Bouge !

L'opération s'appelle « Tout Dunkerque bouge ». Elle s'adresse aux adultes du Grand Dunkerque. « L'objectif est double », explique Frédéric Vanhille, adjoint aux sports à la ville de Dunkerque. « En plus de se remettre au sport, cette opération permet de renouer un lien social après 2 mois d'isolement dû au confinement. Comme nous avons le label Maison sports-santé, nous avions prévu de lancer ces programmes d'activités physiques mais la crise du coronavirus a mis en veille le projet. »

Voici le planning des différentes activités proposées par la mairie de Dunkerque durant le mois de juin / © Mairie de Dunkerque

Du lundi au vendredi, les participants peuvent donc pratiquer la discipline de leur choix : zumba, running, yoga, pilates. Quatorze stages sont proposés sur quatre sites du territoire, et selon différents niveaux.Les cours se déroulent pour l'instant en extérieur, dans la limite de 10 participants. Ils sont encadrés par des éducateurs sportifs.

Bien dans son corps, bien dans sa tête ...

« Nous avons décidé que cette opération serait gratuite pour les habitants du territoire", explique Frédéric Vanhille, "car certaines personnes se sont retrouvées sans emploi ou au chômage partiel à cause de cette crise sanitaire. Payer des cours de sport, n'est pas forcément leur priorité, or on sait que la pratique d'une activité physique est également bénéfique pour le mental. »

Pour participer, il faut s'inscrire à l'avance sur le site de la ville ou par téléphone au 03 28 59 00 00.