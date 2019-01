Dunkerque : une voiture avec deux jeunes hommes à son bord tombe dans le canal

Plus de peur que de mal, mardi 22 janvier vers 22h50, quai des Maraîchers à Dunkerque, dans le quartier de Rosendaël.



Une voiture a fini sa course dans le canal de Furnes, après avoir arraché une dizaine de mètres de barrières qui bordaient le cours d'eau.

Deux témoins secourent les victimes

A bord du véhicule, se trouvaient deux jeunes hommes de 22 ans, qui sont parvenus à s'extraire de l'habitacle par leurs propres moyens, alors que la voiture était en train de couler. D



Deux témoins présents sur les lieux ont aidé les victimes à se hisser hors de l'eau, et ont prévenu les secours. Elles ont été transportées au centre hospitalier de Dunkerque, sans blessure grave.



Une enquête de police est ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances de cet accident. La chaussée était glissante dans ce secteur au moment des faits.