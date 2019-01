Dunkerquois : appel à témoins pour la disparition inquiétante d'une adolescente de 14 ans

[#AvisDeRecherche] #DisparitionInquiétante de Caly THUILLIEZ 14 ans, disparue à #Marseille (13) le 7 janvier 2019 à 13h30.

Susceptible de se trouver sur l'agglo de #Dunkerque, #GrandeSynthe et #Hazebrouck

Susceptible de se trouver sur l'agglo de #Dunkerque, #GrandeSynthe et #Hazebrouck

Aidez les policiers en appelant au 0328697100 (HB) ou 0328235050 (24h/24)



Toute personne disposant d'informations au sujet de la disparition de Caly Thuilliez est priée de prendre contact avec les commissariats de Grande-Synthe au 03.28.69.71.00 ou de Dunkerque au 03.28.23.50.50.

, 14 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 7 janvier dernier, où elle a disparu après les cours dans le 4e arrondissement dedans le quartier de la Blancarde. Elle est arrivée par le train dans le Nord dans la matinée du 8 janvier. Depuis, aucune trace de la jeune fille, dont le téléphone est coupé.habitant la région.L'adolescente, qui fait l'objet d'une enquête pour, pourrait se trouver dans la région deou. La police lance unpour tenter de la retrouver.Caly Thuilliez, qui mesure 1m72, étaient vêtue d'un blouson en jean's noir et d'un pantalon noir, et portait un sac à dos de la même couleur au moment de sa disparition.