Avec la Dunkerquoise Mladenovic impériale en finale face à l'Australie, la France remporte la Fed Cup !

Immense exploit de Kristina Mladenovic qui vient à bout de la numéro un mondiale Ashleigh Barty (2-6, 6-4, 7-6) au terme d'un combat épique ! Retrouvez les meilleurs moments en vidéo ⬇#FedCup #AUSFRA



🎥 Le résumé complet : https://t.co/itHVOOdlm3 pic.twitter.com/gusLqiREXS — France tv sport (@francetvsport) November 10, 2019



Dans le coup jusqu'au bout

😍🇫🇷🏆 Elles l’ont fait ! Les Françaises remportent la Fed Cup ! Kristina Mladenovic et Caroline Garcia apportent le point de la victoire grâce à leur succès en double ! #FedCup #AUSFRA



🎥 Le résumé complet du double décisif : https://t.co/dziEXNPI2D pic.twitter.com/tx0sJ1D2AY — France tv sport (@francetvsport) November 10, 2019 #TousEnsemBleu "Indescriptible ce qu'on est en train de vivre", Kristina Mladenovic et Caroline Garcia savourent le 3e sacre des Bleues en Fed Cup #FinalFedCup pic.twitter.com/rvWbpgID67 — France tv sport (@francetvsport) November 10, 2019

La France vient de remporter la troisième Fed Cup de son histoire (après 1997 et 2003), en battant l'Australie en finale 3-2 à Perth, à l'issue du match décisif de double Stosur-Barty / Garcia-Mladenovic ce dimanche sur le score de 6-4, 6-3.La Nordiste Kristina Mladenovic avait prévenu dans la semaine, elle ressentait sur ce cours de "bonnes vibes" après y avoir gagné la "Hopman Cup" en 2017 . Des propos assumés durant toute la finale. Après un premier point remporté dans une rencontre qu'elle a expédiée dans la nuit de vendredi à samedi face à Ajla Tomljanovic (6-1, 6-1), "Kiki" a brillé 24 heures plus tard en retournant la vapeur face à la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty (2-6, 6-4, 7-6 (7/1)).Alors qu'elle avait permis avec ce succès de faire repasser la France devant (2-1), la Dunkerquoise a dû revenir sur le court pour le double décisif, après le revers de la Cucquoise Pauline Parmentier face à Tomljanovic (6-4, 7-5), qui permettait à l'Australie d'égaliser à 2-2.Malgré ses plus de 2h30 d'un match disputé âprement face à Barty juste avant la défaite de Parmentier, Mladenovic a enchaîné sans trembler avec Caroline Garcia pour remporter le point ultime de ce titre, dont elle aura été la grande artisane !Les Françaises restaient sur trois défaites en finale de Fed Cup en 2004, 2005 et 2016."Je n'ai plus de forvce pour parler, j'ai tout donné, je suis complètement épuisée ! Je n'ai pas marché sur l'eau, j'ai bataillé, tout donné avec les tripes... C'est un magnifique exemple de travail d'équipe", a déclaré Kristina Mladenovic à l'issue du match sur France 3.