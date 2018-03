“Dunkirk” : ce soir, à la cérémonie des Oscars, le monde entier entendra parler de Dunkerque

Message à ceux qui se foutent de moi quand je dis que je viens de Dunkerque: c'est le nom de ton patelin pourri qui est écrit à Time Square? pic.twitter.com/G17qCHj1aq — Kek (@kek_zanorg) 18 juillet 2017

Il a réussi à mettre la ville à l'honneur !

"Dunkirk" : ce soir à la cérémonie des Oscars, le monde entier parlera de Dunkerque

Stéphanie Gérard : Hôtelière ; Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Lila Haffaf et Flavien Bellouti. Montage de Marion Dubois

Des Vénézuéliens ou des Coréens

Quel que soit le résultat de la cérémonie des Oscars, ce dimanche soir, on est déjà sûr que l'un des vainqueurs sera Dunkerque. Pas forcément "Dunkirk", nominé dans huit catégories , mais la villeLa plage de Malo-les-Bains,dans le monde. Une drôle d'impression qui gonfle d'orgueil des Dunkerquois."C'est pour nous une fierté aujourd'hui" dira l'une. "Il a réussi à mettre la ville à l'honneur !" confie un autre. "Il", c'est Christopher Nolan, dont l'équipe a investi la cité de Jean Bart et ouvert la voie à une immense affluence touristique."On a eu l'équipe de tournage pendant pratiquement trois mois, quand même" se souvient Stéphanie Gérard, hôtelière, "et puis les gens savaient que M. Nolan était sur Dunkerque,, un Américain à Dunkerque !"Presque un an plus tard, les conséquences se voient bel et bien, car on rencontre désormais "des touristes qu'on n'avait pas l'habitude de voir à Dunkerque" et venant "" note le maire Patrice VergrieteCes conséquences peuvent déjà se chiffrer : on estime àles retombées économiques pour la ville.La ville de Dunkerque a dressé le bilan de la fréquentation de ses offices de tourisme pendant l'été 2017 :et de 43% au Beffroi.Parmi les visiteurs étrangers à l'accueil plage, on comptait de nombreuxde touristes en juillet,en août), mais aussi de plus en plusen juillet,en août), même si