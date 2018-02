“Dunkirk” : quatre galères du tournage dévoilées dans le Making of

Les caméras IMAX

La Warner Bros a mis en ligne sur YouTube un Making of du film "Dunkirk" de Christopher Nolan, sorti en juillet 2017 etqui se tiendront la semaine prochaine.Car, notamment dans son souci d'authenticité, et les 24 jours de tournage n'ont pas été de tout repos. Conditions climatiques, tournage sur mer ou dans les airs...qu'a dû affronter Christopher Nolan et son équipe à Dunkerque.Le film est a été tourné en grande partie avec des caméras IMAX. Un rendu visuel impressionnant, mais qui requiert des caméras coûteuses : les fameuses caméras IMAX, que Christopher Nolan a été le premier a utiliser pour filmer en partie le film Batman - The Dark Knight." confie Jake Myers, producteur exécutif, "et il faut les manipuler dans l'eau, avec beaucoup de choses qui se passent tout autour, avec du vent". C'est un véritable "challenge physique" et une source de stress,Autre souci : "ce sont des caméras très bruyantes, donc c'était très difficile de les utiliser pour de grandes scènes de dialogue" explique la productrice Emma Thomas. Pour ces scènes, elles ont donc été remplacées par des caméras au format 65 mm."Nous ne sommes ni les premiers, ni les derniers à tourner un film sur l'eau" concède un membre de l'équipe, mais le tournage au large de la Côte d'Opale n'en a pas moins été délicat.Entre les cuirassés ou les bateaux de pêche qui apparaissent dans le film, les bateaux chargés de caméras ou les navettes de secours en cas d'incident, c'est toute une flotte qu'il a fallu coordonner," compte Neil Andrea, coordinateur maritime."À chaque fois que vous tournez dans une direction, il y a toujours des bateaux, il faut les bouger pour qu'ils sortent du champ" raconte Emma Thomas. "Ça montre à quel point c'est difficile de tourner un film sur l'eau" observe un autre membre de l'équipe. "C'est très difficile."Le film de Christopher Nolan donne la part belle aux batailles aériennes, dont le tournage a lui aussi donné du fil à retordre. "On a dû se mettre à inventer des trucs" confie Hoyte Van Hoytema, directeur de la photographie.Y compris, parfois, en touchant à la lentille de ces caméras coûteuses. "L'objectif était de faire croire que c'était tourné avec une Go Pro, mais avec la qualité d'une caméra IMAX !" ajoute Hoyte Van Hoytema.Il fallait s'en douter : le ciel du Nord a été plutôt capricieux pendant le tournage : "Les éléments naturels représentaient le plus gros défi qu'on ait eu à affronter dans à peu près toutes les situations" reconnaît la productrice Emma Thomas."On a eu du mauvais temps depuis le départ et ça ne s'est jamais arrêté !" soupire Neil Andrea, "Le vent atteignait régulièrement 30 nœuds", soit environ 50 km/heure".De quoi détruire la jetée reconstruite pour l'occasion et. "On reconstruisait un décor pendant qu'ils tournaient quelque chose d'autre""Parfois on mettait en place des choses et au dernier moment, les conditions climatiques changeaient d'un coup" s'amuse un autre membre de l'équipe.