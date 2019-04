Une école maternelle bilingue français-néerlandais va bientôt ouvrir à Dunkerque

🇫🇷🇳🇱🇪🇺

La première école maternelle bilingue français/néerlandais de @Dunkerque sera l'école Savary de Rosendaël ! Une expérimentation y sera en effet menée dès la rentrée 2019. L'éducation nationale mettra à disposition un(e) enseignant(e) néerlandophone et la Ville l'ATSEM. pic.twitter.com/yfnH5agANw — Patrice Vergriete (@P_Vergriete) 8 avril 2019

Bravo @P_Vergriete ! C’est exemplaire ! Malheureusement l’@EducationFrance refuse de faire de même à @VilleSaintOmer malgré les déclarations positives de @jmblanquer ! 😢 — François DECOSTER (@fdecoster) 8 avril 2019

Lea annoncé ldans sa commune. Ce sera l'école Savary de Rosendaël qui expérimentera cette nouvelle formulePour qu'elle se fasse dans les meilleures conditions, l'éducation nationale mettra à disposition un(e)tandis que la Ville de Dunkerque dépêchera un(e)Une initiative saluée par le: "Bravo Patrick Vergriete ! C'est exemplaire, lance-t-il sur Twitter. Malheureusement,malgré les déclarations positives de Jean-Michel Blanquer [le ministre de l'Éducation nationale, ndlr]".



Pourquoi apprendre le néerlandais à Dunkerque ?

Le choix de cette langue fait référence aude la ville. Pour rappel, le nom de" qui signifie "Églises dans les dunes" en flamand.La ville de Dunkerque et son arrondissement forment laoù l'on parle historiquement le flamand. Au sud, on retrouve la deuxième partie de la Flandre française : la Flandre romane. On y parlait roman puis picard ou français. Cette dernière concerne surtout le secteur de Lille, Roubaix, Tourcoing, Armentières et Douai.