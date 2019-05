“Eden”, série sur les crise des migrants tournée en partie à Dunkerque, est diffusée à partir de jeudi soir sur Arte

"Eden" : la bande-annonce

Le réalisateur Dominik Moll ("Harry, un ami qui vous veut du bien", "Tunnel"...) était venu au festival Séries Mania de Lille , fin mars, présenter "Eden", une grande fresque en six épisodes consacrée à la crise des migrants. Arte diffuse ce jeudi les trois premiers volets à partir de 20h55. Ils peuvent déjà être visionnés en streaming (et en version française) sur le site internet de la chaîne franco-allemande L'histoire se penche sur cinq destins bouleversés par les vagues migratoires actuelles. A Athènes, deux jeunes Nigérians, Amare et son frère Daniel, sont accueillis dans un camp dirigé par Hélène (Sylvie Testud), une femme d’affaires qui défend un projet de gestion privée des flux de réfugiés. Mais les deux garçons envisagent de s'évader pour gagner l'Angleterre. A Mannheim, en Allemagne, un couple décide d’héberger un jeune Syrien, Bassam, ce qui contrarie leur fils. A Paris, Hamid et Maryam demandent l’asile politique, aidés par un journaliste qui enquête sur les exactions du régime de Bachar el-Assad."On s'est beaucoup documenté, on a visité des camps de réfugiés en Grèce, on a pris énormément de consultants et certains acteurs sont eux-mêmes réfugiés", avait expliqué Dominik Moll lors de son passage à Séries Mania. "Mais on fait jouer les ressorts de la fiction pour que les téléspectateurs aient envie de regarder jusqu'au bout".Si "Eden" a été tourné principalement en Grèce, en Allemagne et en région parisienne, certaines séquences ont également été filmées à Dunkerque.