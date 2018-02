Emission spéciale Carnaval : “Allez, venez, entrez dans la bande !”, dimanche 11 février à 20h25

Chaud, coloré, en chansons et sourires...

Le Carnaval de Dunkerque rassemble chaque hiver des dizaines de milliers de masquelours. / © MAXPPP

Rendez-vous dimanche à 20h25 sur France 3 Hauts-de-France pour vivre et célébrer ensemble le carnaval de Dunkerque !

Lundi 12 février, le JT 19/20 Nord Pas-de-Calais, présenté par Virna Sacchi, sera en direct depuis notre bureau à Dunkerque

Dimanche 11 février, c'est la premier jour des trois joyeuses avec le défilé de la bande de Dunkerque ! "Allez, venez, entrez dans la bande !", nous vous offrons une émission exceptionnelle au cœur dupour revivre sur les temps forts de cette journée incontournable.A vos cletchs dimanche pour vivre une journée aux côtés des carnavaleux , tous les moments forts de cet événement unique des Hauts-de-France. Du départ de la bande, au jet de harengs, jusqu’au rigodon final autour du corsaire Jean Bart.A vos cletchs, pour vivre une journée aux côtés des carnavaleux , tous les moments forts de cet événement unique des Hauts-de-France, depuis le départ de la bande jusqu'à la fin du rigodon, en passant par chahut, chapelle et le traditionnel jet de harengs devant la mairie de Dunkerque., sera face à la statue de l'illustre corsaire dunkerquois, Julien Guéry au pied de Jean Bart et notre carnavaleux, Pascal, seront en première ligne pour nous faire vivre l'ambiance de cette folle journée.Pour ces grands moments de la bande, une large place sera laissée à l'ambiance en direct et aux impressions d'un carnavaleux en première ligne, ainsi qu'aux réactions du public.Ces instants de carnaval, forts en ambiance et en couleurs, seront aussi commentés pardes Corsaires.Une émission spéciale présentée par Jean-Luc Douchet et Julien Guéry et réalisée par Grégory Bocage, avec les équipes et les moyens techniques de France 3 Hauts-de-France.