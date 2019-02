Eolien en mer à Dunkerque : Elicio, Ørsted et Total s'associent pour l'appel d'offres

Un parc éolien de 70 km2 va sortir de mer au large de Dunkerque. pic.twitter.com/8IkS6rV1YJ — France 3 Nord (@F3nord) 16 novembre 2018

Troisième projet de ce genre

Un parc éolien va voir le jour, avant la fin 2022. Et après un léger retard dans l'attribution du projet , le belge, le danoiset le françaisont annoncé, ce lundi 18 février, s'être associés dans le cadre de l'appel d'offres.Les trois groupes annoncent "la création d'un consortium industriel pourau large de Dunkerque pour une puissance pouvant atteindre 600 mégawatts".Elicio, producteur belge d'énergie renouvelable, faisait partie despar l'administration française. Le lauréat pour ce projet doit être, pour une mise en service à l'horizon 2022. Son nouveau partenaire danois Ørsted (ex-Dong Energy), est pour sa part l'un des"En tant que premier développeur mondial, nous apportons au consortium", a souligné Martin Neubert, président-directeur général d'Ørsted Offshore.Total est pour sa part surtout connu comme producteur de pétrole et de gaz mais cherche de plus en plus à. Les candidats pour cet appel d'offres ontParmi les autres présélectionnés figurent notamment les consortiumsouL'appel d'offres de Dunkerque estpour développer les éoliennes marines "posées" (par opposition aux turbines flottantes) en France.Les acteurs de l'éolien en mer espèrent que le prix de production de l'électricité qui ressortira de l'appel d'offres sera compétitif et incitera le gouvernement àLa feuille de route énergétique de la France, bientôt en consultation avant, prévoit de déployer 5 000 mégawatts de capacités