Éolien en mer à Dunkerque : le groupement mené par EDF remporte l'appel d'offres

Le ministre de la Transition écologique et solidaire François De Rugy a annoncé vendredi que le groupement EDF renouvelables, Innogy et Enbridge a été retenu pour la construction et l'exploitation du parc éolien en mer au large de Dunkerque.Sept offres avaient été déposées pour ce parc et le groupement mené par EDF a été choisi notamment en raison du tarif proposé inférieur à 50 EUR/MWh, un "prix garanti" pendant vingt ans, a précisé François de Rugy en déplacement aux chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).