Fed Cup : Kristina Mladenovic sera alignée en simple face la Roumanie

Kristina Mladenovic, restée sur le banc lors du quart de finale face à la Belgique à Liège début février, retrouve donc une place de titulaire dans cette équipe de France. La Saint-Poloise ouvrira d'ailleurs la rencontre samedi face à la n°2 mondiale Simona Halep. Pour le deuxième simple, la n°1 française Caroline Garcia affrontera contre Mihaela Buzarnescu (30e mondiale).



"Kiki" a été préféré à Alizé Cornet (55e), mieux placée au classement, mais qui venait d'aligner deux forfaits sur ses deux derniers tournois prévus (Charleston et Lugano) en raison de douleurs aux adducteurs. Elle avait repris l'entraînement depuis deux semaines.



"Il y avait plusieurs choses qui m'ont fait penser que Kristina, dans ces conditions là, avec son tennis, son niveau qui n'est pas le même qu'il y a deux mois, ce qu'elle a montré ces dernières semaines, me donnait plus de garantie, de chances de pouvoir battre Simona Halep samedi", a expliqué le capitaine des Bleues.



"Tout en sachant, évidemment, il ne faut pas se mentir, que l'on a la n°2 mondiale en face de nous, et que c'est un énorme challenge", a poursuivi Julien Benneteau. Le capitaine a également associé les deux joueuses pour l'éventuel double à disputer dimanche, une association très virtuelle car le règlement permet au capitaine de changer au dernier moment les joueuses, en simples et en double pour le dernier jour.