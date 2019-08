Une statue de Fred Rister, le complice de David Guetta, bientôt à Dunkerque ?

Un hommage en bronze. Une statue de Fred Rister pourrait être bientôt installée dans sa ville de naissance, Dunkerque. Elle a été réalisée par l'artiste Bénédicte Dubart et révélée ce mercredi sur sa page Facebook.Elle a écrit un court texte pour rendre hommage au DJ compositeur décédé ce mardi des suites d'un cancer : "Fred, nous avons travaillé ensemble à cette sculpture. Elle vient d'être fondue en bronze. Tu ne la verras pas. Tu l'aurais voulue plus humble, comme tu l'étais. Je l'ai voulue grande, comme ton âme. Chaque fois que tu entrais dans mon atelier, tu rayonnais et parlais simplement de la vie, de ce tambour qui t'avait fait aimer et commencer la musique. Et tu parlais surtout d'elle, Isabel, ta femme. Et de ta fille aussi. Avec ce doux scintillement dans les yeux qui disait toute ta tendresse."La statue serait installée dans un parc de Malo-les-Bains, sous réserve d'accord de la municipalité. "J'ai tant aimé travailler sur cette sculpture.., précise Bénédicte Dubart. Toute une année à te découvrir encore et encore. Vole, déploie tes ailes, moi je te garde les pieds sur terre."Né à Malo-les-Bains (Nord), Frédéric Riesterer, de son vrai nom, a débuté comme coiffeur puis animateur radio à Dunkerque. Avant la radio, il commence dans les boîtes de nuit en 1977, puis rentre à Radio Corsaire Dunkerque pour la tranche 17h/19h, avec une émission de musique qui s'appelait "L'école est finie" !Fred Rister est à l'origine de tubes planétaires comme "I gotta feeling" des Black eyed peas et compositeur de l'ombre du DJ David Guetta avec qui il a collaboré dans les années 2000 et co-écrit plusieurs grands succès, remportant notamment en 2010 un Grammy Awards pour le titre "When love takes over". David Guetta lui a rendu hommage ce mardi sur Instagram : "Je me sens très seul en ce moment en train de pleurer dans mon lit mais je suppose que c’est mieux ainsi car son cancer le faisait beaucoup souffrir. Repose en paix mon ami. Je vais continuer à jouer notre musique et je penserai à toi à chaque fois. Nous avons vécu nos rêves et bien au-delà."