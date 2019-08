Fred Rister, le Dunkerquois complice de David Guetta, est décédé

Ce soir nous avons une énorme pensée à notre ami Fred Rister qui a œuvré et défendu la musique électronique depuis toujours !

Une légende qui nous a fait danser et vibrer durant des années vient de nous quitter à l’âge de 58ans ❤️🎶 pic.twitter.com/N9CnrHU5Xy — Radio FG (@RadioFGOfficiel) August 20, 2019

Fred Rister, au revoir l'artiste !🖤 pic.twitter.com/wWYTmgGxJU — 🙋‍♂️ GJ (@GregJajko) August 20, 2019 Merci Mr Rister pour ce que vous avez apporté à la scène électronique. Merci pour ce que vous avez apporté au monde de la nuit dans le Nord. Merci pour la musique que vous nous avez fait partager.



Mr Rister votre musique et votre livre resteront éternels.



RIP#FredRister pic.twitter.com/5lSsRsGTvC — Hardfight (@Dj_Hardfight) August 20, 2019 Un type bien.... la bise @Fred_RISTER . Fais danser les anges! https://t.co/p9otFuOujp — LAURENT HONGNE (@LHONGNE) August 20, 2019

“Mes jours sont comptés”: Fred Rister, complice nordiste de David Guetta, sort un single anti-cancer (2017)

Fred Rister - I Want A Miracle feat. Sam Martin & Chris Willis

Son dernier tiotre, sorti l'an dernier, s'appelait "I want a miracle". Il n'a pas eu lieu. Fred Rister est décédé ce mardi à l'âge de 58 ans. Il avait annoncé qu'il arrêtait arrêter ses traitements en 2017, fartigué de se battre contre le cancer qu'il a apourtant vaincu sept fois ans sa vie.Fred Rister, vous ne le connaissez pas, mais il a fait danser la terre entière. Il a changé l'histoire de la dance music aux côtés de David Guetta. "I gotta feeling", "Memories", "Love don't let me go...", c'est lui. Aux côtés de célèbre DJ français, il a composé de très gros tubes.Né à Malo-les-Bains (Nord), Frédéric Riesterer, de son vrai nom, a débuté comme coiffeur puis animateur radio à Dunkerque. Avant la radio, il commence dans les boîtes de nuit en 1977, puis rentre à Radio Corsaire Dunkerque pour la tranche 17h/19h, avec une émission de musique qui s'appelait "L'école est finie" ! Après plusieurs expériences dans diverses radios et comme Dj du célèbre club belge le Cap'tain, il rencontre David Guetta en 2006 et va co-écrire avec lui "Love is gone", tube planétaire qui a lancé Guetta. Fred Rister possèdait un studio dans une petite ville de la banlieue lilloise, d'où il travaillait sur ses morceaux en alternance avec les Etats-unis.Il y a deux ans, Fred Rister sortait unchanson sous son nom et lançait un message émouvant : "Ce single est très important pour moi. Peu d’entre vous le savent, mais depuis de très nombreuses années, je lutte contre le cancer. J’en ai eu 9 en 30 ans ! Rémissions puis rechutes… Celui qui me touche aujourd’hui sera le dernier, puisque je le sais maintenant : mes jours sont comptés… Alors, ce n’est pas juste une chanson “de plus”, non… C’est un bout d’espoir pour ceux atteints par cette maladie." "Le temps qu'il me reste à vivre, je veux le vivre pleinement". Il indiquait également avoir décidé d'arrêter sa chimiothérapie. "Je veux aller au bout de mon projet". Les bénéfices de ce single ont été reversés à "Kidney Cancer Association".En juin dernier, France 3 Hauts-de-France avait diffusé un documentaire retraçant la vie de Fred Rister : "I want a miracle", un film de Frank Dalmat.