Ghyvelde : le corps d'un homme disparu au retour de la bande du carnaval de Bray-Dunes retrouvé dans le canal

Une battue ce matin

© Facebook

Des hommages et une cagnotte

ce mardi 5 février dans le canal à hauteur du pont de Ghyvelde (RD601), près de Dunkerque, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès de la gendarmerie.Franck Messiaen avait disparu le dimanche 3 février au soir, alors qu'il rentraitSon épouse s'est rendue à la gendarmerie le lendemain, n'ayant pas de nouvelles. "Dès que madame est venue à la brigade locale, on a engagé des recherches" indique une source proche de l'enquête.La brigade cynophile et les investigations techniques "nous faisaient penser qu'il aurait pu tomber dans le canal", qui se trouvait sur la route qui le menait à Ghyvelde. C'est là que se sont concentrées les recherches ce mardi matin avec le renfort d'équipes nautiques, et le corps a été repêché en milieu de matinée. "Un médecin légiste devrait bientôt arriver sur place".La disparition de Franck Messiaen avait causé l'émoi chez les carnavaleux, qui avaient mené tôt ce matin une battue pour le retrouver.Unepour déterminer dans quelles circonstances le trentenaire a chuté."Les Carnavaleux sont en deuil" a indiqué le maire (DVG) de Dunkerquesur son compte Facebook, ajoutant que "tous les Dunkerquois sont sous le choc suite à la tragique disparition de Franck Messiaen".L'élu adresse ses "condoléances à Gwendoline, son épouse, ainsi qu’ à leurs deux enfants, famille et nombreux amis".Une cagnotte solidaire a été mise en place pour aider à financer les obsèques du jeune homme. En fin d'après-midi, elle avait déjà récolté