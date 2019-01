Ghyvelde : intervenant sur un accident, des pompiers sont frappés par la victime et son frère

Trois pompiers de la caserne de Dunkerque ont été agressés alors qu'ils étaient en intervention, vendredi peu avant 20 heures à Ghyvelde (Nord).



Les secours ont été appelés à intervenir route d'Uxem pour un accident de la route, avec une voiture au fossé. Mais en arrivant sur place, les sapeurs ont découvert l'occupant du véhicule accidenté, semble-t-il alcoolisé, et qui a refusé son transport à l'hôpital.

Les agresseurs recherchés

Quelques instants après, des membres de sa famille sont arrivés sur les lieux, et une dispute a éclaté entre la victime et son frère. Tous deux s'en sont ensuite pris aux pompiers en les frappant et en les injuriant. Ils ont ensuite pris la fuite avec leur père, laissant la voiture au fossé.



Trois plaintes ont été déposées, et la gendarmerie a ouvert une enquête.