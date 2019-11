Le corps d'une femme a été extrait d'une voiture qui se trouvait dans le chenal de l'Aa à Grand-Fort-Philippe, près de Dunkerque (Nord), selon le SDIS et la police, qui confirment une information de La Voix du Nord On ignore quand le véhicule est tombé dans l'eau. Les secours ont été alertés peu vers 8 heures car la marée basse laissait entrevoir le toit de l'habitacle.Les plongeurs ont fait une première reconnaissance dans le chenal, très envasé, sans voir de corps. Ce n'est qu'à la deuxième tentative qu'ils ont découvert, et extrait, la victime âgée de 71 ans.