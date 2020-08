Grande-Synthe : le corps sans vie d'un nouveau-né découvert dans un canal

Le corps sans vie d'un nouveau-né a été découvert lundi 3 août dans un canal de Grande-Synthe, selon une information du Phare Dunkerquois confirmée auprès du parquet de Dunkerque."Ce sont trois jeunes qui ont découvert le corps dans un sac", indique-t-on au parquet. Le sexe du nourrisson n'est pas encore connu et il n'est pas encore possible de dater l'heure exacte du décès. On ignore également de combien de semaines était âgé le nourrisson.Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte. Une autopsie est prévue dans les heures qui viennent.