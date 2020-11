Grande-Synthe : une explosion entraine un incendie sur le site d'ArcelorMittal Dunkerque, pas de victimes

Une explosion est survenue sur le site d'ArcelorMittal au niveau de la cokerie et a déclenché un incendie. Le personnel a été évacué. Les pompiers internes ont maitrisé le feu. Des actions de reconnaissance sont en cours.

Une explosion est survenue sur le site d’ArcelorMittal de Dunkerque peu avant 16h30 ce vendredi 20 novembre. Elle a été provoquée par un dégoudronneur (une installation permettant le nettoyage du gaz dans les différents secteurs de l’usine) au niveau de la cokerie, et aurait entrainé par la suite un incendie.Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Les pompiers présents sur le site ont réussi à maitriser l’incendie. Plusieurs engins du SDIS du Nord ont également été engagé et des actions de reconnaissance sont en cours.Le Plan d’Opération Interne (POI) a été déclenché et le personnel évacué. L’usine, classée Seveso seuil haut, s’étend sur 450 hectares.