Grande-Synthe : roulant sans permis, il prend tous les risques pour éviter la police

Fin de soirée agitée, mercredi dans le Dunkerquois, où plusieurs équipages de police ont eu tout le mal du monde à faire stopper un chauffard bien déterminé à les semer.



La scène a débuté vers 23h45 à Grande-Synthe, lorsque que la brigade canine a voulu contrôler une Toyota qui venait de griller un feu rouge. Immédiatement, l'automobiliste a refusé d'obtempérer et a entamé sa fuite par le boulevard des Fédérés, direction l'autoroute A16.



Une deuxième patrouille, présente sur le parcours du fugitif, a déployé un dispositif d'interception au sol pour stopper la progression du véhicule fou. Pour tenter de l'éviter, le chauffard n'a pas hésité à rouler sur les trottoirs à vive allure, prenant tous les risques.



Fin de course dans le fossé Plus loin une équipe de la BAC était positionnée pour, à son tour, tenter de faire arrêter la Toyota. Mais le conducteur n'a pas hésité à foncer tout droit sur un policier, qui a dû sauter sur le bas-côté pour éviter le véhicule.



Finalement, touchée à un ou plusieurs pneus, la voiture a achevé sa course folle dans un fossé de la D301 à Loon-Plage. L'individu qui se trouvait au volant a pu être interpellé. Ce Grand-Synthois de 23 ans et déjà très connu des services de police locaux, n'avait tout simplement pas le permis de conduire. Il a été placé en garde à vue.